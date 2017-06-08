Водитель ВАЗа устроил серьезное ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошла серьезная дорожная авария, в которой пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось в 06:30 на 654 км автодороги.

Установлено, что водитель1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2111, перед началом движения не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении автомобилю Hyundai, за рулем которого был водитель 1990 года рождения. В результате столкновения оба водителя, а также два пассажиры Hyundai 1988 года рождения получили травмы различной степени тяжести.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.06.17

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