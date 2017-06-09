Техникумы и училища в Югре нарушают законодательство

Прокуратура Югры подвела итоги проверки в сфере исполнения законодательства о среднем профессиональном образовании. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по автономному округу, прокуроры выявили около 200 нарушений, внесли 25 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц, принесено 7 протестов.

По требованию прокуроров приведены в соответствие с законом локальные правовые акты, ограничивающие права и обязанности обучающихся и устанавливающие дополнительные виды дисциплинарных взысканий. В ряде учреждений были выявлены факты нарушения прав учащихся, имеющих инвалидность, а также порядка выплаты стипендий и иных мер социальной и материальной поддержки.

Так, в Лангепасском политехническом колледже детям, оставшимся без попечения родителей, не предоставлялись оздоровительные путевки, не компенсировалась их стоимость. Основанием для мер реагирования прокуроров также стали факты приема граждан на работу без документов, подтверждающих отсутствие судимости и наличие соответствующей квалификации.

Помимо этого оказалось, что во многих учреждениях не соблюдаются требования законодательства о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, уполномоченные органы о нарушении прав студентов не информируются. Не всеми учреждениями принимаются меры к обеспечению информационной открытости.

По результатам проверки прокуратура Югры внесла представление в департамент образования и молодежной политики автономного округа. Результаты рассмотрения представления поставлены на контроль.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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