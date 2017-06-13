На трассе в Югре в столкновении легковушек и КамАЗа погиб человек

В Нефтеюганском районе вечером 10 июня столкнулись две легковушки и грузовик. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 20:20 на 717 км автодороги «Нефтеюганск – Мамонтово».

Установлено, что водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь со стороны Пыть-Яха в направлении Нефтеюганска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями Kia Optima под управлением водителя 1978 года рождения и КамАЗом, за рулем которого был мужчина 1960 года рождения.

В результате ДТП пассажир Kia Optima, мужчина 1983 года рождения, от полученных травм скончался на месте, оба водителя легковушек получили ранения.

Всего с 9 по 12 июня на территории Югры зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 2 человека погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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