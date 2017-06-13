В Нижневартовске глава компании ответит за 3,8 млн рублей долга по зарплате

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании «ЮграБурСервис», которая занимается строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, его заподозрили в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, руководитель организации с ноября 2016 года по конец января 2017 года не выплачивал зарплату 9 работникам организации. При этом, на счетах организации имелись денежные средства, однако они направлялись на другие цели. В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более 3,8 миллионов рублей.

По уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 13.06.17

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