Сургутский тракторист ответит в суде за гибель приятеля

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности одному из местных жителей (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре,

Следствие установило, что 27 мая около 6:00 один из жителей сельского поселения Угут перевозил своего 21-летнего односельчанина на крыше кабины трактора «Беларус». Когда трактор двигался по территории населенного пункта вдоль правого берега реки Большой Юган, передние колеса попали в яму, скрытую под водой.

В результате находившийся на крыше трактора молодой человек упал на землю. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сургут, Иван Гридин

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