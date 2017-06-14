В Югре стая собак растерзала мужчину

Сотрудники Югорского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по факту гибели одного из жителей города Советский. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, в ночь с 13 на 14 июня в районе Промбазы в Советском не менее 12 собак напали на местного жителя и причинили ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 14.06.17

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