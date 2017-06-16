На трассе под Нефтеюганском столкнулись сразу 4 автомобиля

Вчера утром, 15 июня на трассе в Нефтеюганском районе столкнулись сразу четыре автомобиля. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 09:00 на 11 километре автодороги «Нефтеюганск – подъезд к левому берегу реки Обь».

Установлено, что 33-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, двигаясь из Нефтеюганска в сторону поселка Тундрино, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомобилями: ВАЗ 21150 под управлением женщины 1972 года рождения, «Шевроле Нива» под управлением мужчины 1992 года рождения, ВАЗ 217130 под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗ 21150 и Шевроле НИВА получили травмы.

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