На трассе в Югре по вине автоледи погибла девушка

Поздним вечером 19 июня в Нижневартовском районе Югры по вине автоледи погибла 17-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по автономному округу, авария произошла в 23:10 на 18 километре автодороги «Радужный – Новоаганск».

Установлено, что девушка 1999 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, не справилась с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с дороги в кювет. В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и два пассажира, девушки 1999 года рождения, получили травмы.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нижневартовске, Иван Гридин

Нижневартовске. Другие новости 20.06.17

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