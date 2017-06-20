В Югре нашли владельца убивших человека собак

В югорском городе Советский в рамках расследования уголовного дела по факту гибели местного жителя при нападении на него стаи собак, которое произошло на территории промбазы, был установлен подозреваемый. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Уголовное дело было возбуждено 14 июня по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Хозяином собак оказался индивидуальный предприниматель, ведущий деятельность на территории промышленной базы, где, по предварительным данным, обитали 12 собак. Также на этой базе проживал мужчина, охранявший территорию и подкармливавший животных.

13 июня около 23:00 собаки напали на сторожа, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, причинив ему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Следствие считает, что владелец промбазы не обеспечил безопасность окружающих людей, поскольку допускал свободный выгул собак без поводков и намордников на территории базы, доступ к которой имел неограниченный круг лиц.

В настоящее время по уголовному делу проводится судебно-медицинская экспертиза и комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Стоит отметить, что в целях обеспечения безопасности граждан, опасные животные были ликвидированы.

Советский, Иван Гридин

Советский. Другие новости 20.06.17

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