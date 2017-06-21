В Когалыме пропал 11-летний мальчик

В Когалыме следователи СКР устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения 11-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение о безвестном исчезновении ребенка поступило в правоохранительные органы 19 июня.

По предварительным данным, около 16:00 мальчик отправился купаться на речку Ингу-Ягун. Домой он так и не вернулся, а его вещи были обнаружены на берегу водоема. Для установления обстоятельств исчезновения ребенка сотрудники следственного отдела по Когалыму возбудили уголовное дело.

В настоящее время поиски ребенка продолжаются с привлечением специалистов и волонтеров. Следователи СКР проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Когалым, Иван Гридин

Когалым. Другие новости 21.06.17

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