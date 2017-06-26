В ДТП на дороге Нижневартовска пострадали 5 взрослых и 4 детей

В Нижневартовске 24 июня случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 9 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 20:00.

Полицейские установили, что водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21053 при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу автомобилю Toyota VITZ, за рулем которого был водителя 1963 года рождения. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель, пассажиры ВАЗа: девушка 22 лет, а также 3: несовершеннолетних 2-х и 7-ми лет. Травмы также получили водитель и пассажиры иномарки: женщина 77 лет, девушка 30 лет и 4-летний ребенок.

Всего за минувшие выходные на территории Югры зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек получили различные травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.

Нижневартовск, Иван Гридин

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