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В ДТП на дороге Нижневартовска пострадали 5 взрослых и 4 детей

В ДТП на дороге Нижневартовска пострадали 5 взрослых и 4 детей
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 24 июня случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 9 человек, в том числе 4 несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 20:00.

Новый День: В ДТП на дороге Нижневартовска пострадали 5 взрослых и 4 детей

Полицейские установили, что водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21053 при повороте налево вне перекрестка, не уступил дорогу автомобилю Toyota VITZ, за рулем которого был водителя 1963 года рождения. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель, пассажиры ВАЗа: девушка 22 лет, а также 3: несовершеннолетних 2-х и 7-ми лет. Травмы также получили водитель и пассажиры иномарки: женщина 77 лет, девушка 30 лет и 4-летний ребенок.

Новый День: В ДТП на дороге Нижневартовска пострадали 5 взрослых и 4 детей

Всего за минувшие выходные на территории Югры зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек получили различные травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.

Нижневартовск, Иван Гридин

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