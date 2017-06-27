В Сургутском районе дорожное ограждение насквозь прошило иномарку

В ночь на 27 июня в Сургутском районе произошла серьезная дорожная авария, в которой один человек погиб и еще один получил травмы. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, дорожно-транспортное происшествие случилось в поселке Белый Яр на улице Горького в 03:10.

Установлено, что водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Hyundai i40, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное металлическое ограждение. На фото, предоставленном пресс-службой окружного полицейского главка видно, что ограждение прошило левую часть салона автомобиля насквозь. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, пассажир 1994 года рождения получил телесные повреждения. В ходе проверки установлено, что погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 8 получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 26.06.17

Житель Томска ответит за попытку сбыть более 1 кг «синтетики» в Сургуте. / В ДТП на дороге Нижневартовска пострадали 5 взрослых и 4 детей. / В Когалыме пропал 11-летний мальчик. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»