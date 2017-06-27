В Радужном 3-летний ребенок выпал с седьмого этажа

В городе Радужный проводится процессуальная проверка по факту смерти 3-летнего ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, установлено, что 23 июня мать оставила ребенка одного в комнате с открытым окном и ушла на кухню. В этот момент, по дивану, стоящему рядом с окном ребенок залез на подоконник, с которого упал вниз с 7-этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Радужный, Иван Гридин

Радужный. Другие новости 27.06.17

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