Югорчанин ответит за смерть ребенка на воде

Сотрудники Сургутского межрайонного следственного отдела по итогам проверки, проведенной по факту смерти в мае 2017 года малолетнего ребенка в результате опрокидывания лодки на протоке реки Тромъёган, возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).

По данным следствия, вечером 12 мая семья из трех человек, в том числе 3-летний ребенок, а также их знакомый возвращались в Сургут на моторной лодке «Казанка 5М4», принадлежащей последнему. Когда мужчина отвлекся от управления судном, едва не произошло его столкновение с берегом, из-за чего он резко развернул лодку, из-за чего она опрокинулась.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следствие установило, что лодка была переоборудована – в ее конструкцию были внесены изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, а мотор судна не отвечал требованиям, предъявляемым Государственной Инспекцией по маломерным судам МЧС. Освидетельствование владельца лодки, управлявшего ей в тот день, показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, следствие полагает, что при принятии решения об отправлении в Сургут по реке, не были учтены метеорологические условия – в тот день был сильный ветер и высокие волны. Все эти факторы свидетельствуют о том, что гибель ребенка связана с действиями взрослых, не обеспечивших как свою безопасность, так и безопасность малолетнего.

В настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Отметим, что виновнику трагедии грозит до двух лет лишения свободы.

Сургут, Иван Гридин

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