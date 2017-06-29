ЮТЭК ширит комплекс мер соцзащиты населения Югры

Югорская территориальная энергетическая компания (ЮТЭК) расширяет комплекс мер по социальной защите населения Ханты-Мансийского автономного округа. К примеру, в рамках соглашения о благотворительной помощи с Комплексным центром социального обслуживания населения «Светлана», ЮТЭК до конца года будет до конца года безвозмездно оказывать услуги по перевозке отдельной категории граждан к объектам социальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска.

По данным пресс-службы компании, теперь люди со слабым здоровьем, а также люди преклонного возраста могут с комфортом добираться до больниц и аптек, культурных учреждений и торговых центров.

«Каждый получатель социальных услуг имеет ежемесячный лимит, поэтому он сам распоряжается, куда именно потратить деньги. ЮТЭК, в свою очередь, перевозит граждан абсолютно бесплатно, чему пенсионеры несказанно рады, ведь на сэкономленные средства они могут воспользоваться другими не менее важными услугами, предоставляемыми нашим центром», – комментирует Аксана Филатова, заведующий отделением срочного социального обслуживания Центра «Светлана».

Также немаловажен тот факт, что спектр услуг АО «ЮТЭК» гораздо шире. В то время как водители социального такси доставляют граждан только к социально-значимым объектам, на автомобилях ЮТЭК можно уехать в любое место. Стоит заметить, что автомобили АО «ЮТЭК» отвечают всем требованиям безопасности и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Машины оформлены в соответствии с фирменным стилем АО «ЮТЭК», что позволяет пользователям услуги с лёгкостью определить, в какой именно автомобиль им необходимо сесть. Примечательно и то, что водители не только довозят пассажиров, но и помогают им сесть в транспортное средство, выйти из него, провожают до места назначения и доносят сумки с покупками.

«Улучшение качества жизни людей, нуждающихся в социальной защите, – одна из важнейших целей, которую преследует наша компания. Услуга по перевозке граждан абсолютно бесплатна и доступна всем, кто обратится в Центр социального обслуживания населения «Светлана». Наша компания готова оказывать благотворительную помощь до тех пор, пока у жителей Ханты-Мансийска имеется востребованность к льготным перевозкам», – добавил генеральный директор АО «ЮТЭК» Борис Берлин.

Стоит отметить, благотворительная помощь – одна из важнейших составляющих социальной политики компании. АО «ЮТЭК» регулярно помогает детям с особенностями развития, ветеранам, ученикам общеобразовательных и спортивных школ. Так, в течение последних лет в компании сформировался целый ряд добрых традиций. В этом году югорские энергетики оказали содействие Администрациигорода в перевозке ветеранов Великой Отечественной войны в дни празднования Великой Победы, а участникам боевых действий и труженикам тыла вручили в подарок продовольственные наборы. Уже второй год подряд работники ЮТЭК отказываются от подарков ко Дню защитника Отечества, а на собранные деньги приобретают специализированную мебель для детей, находящихся на восстановительном лечении в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик». Также в течение ряда лет АО «ЮТЭК» шефствует над Каюковской школой-интернатом: для учеников регулярно приобретается спортивный инвентарь и формируются новогодние подарки. А для воспитанников Клуба любителей детского волейбола города Ханты-Мансийска ЮТЭК уже второй год подряд организует выезд на учебные тренировочные сборы. Дальнейшая работа в этом направлении будет только продолжаться, подчеркнули в ЮТЭК.

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