Глава нижневартовской компании задолжал работникам и государству 23 млн рублей

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по подозрению руководителя предприятия в невыплате заработной платы и совершении налогового преступления. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, уголовное дело возбуждено в отношении директора и учредителя коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач. Его подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и невыплате заработной платы работникам (ч.1 ст.199 и ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По предварительным данным следствия, подозреваемый не исполнил обязанности налогового агента за период с 2014 по 2016 год, а именно, не перечислил в бюджет государства налог на доходы физических лиц на сумму почти 15 млн рублей. Кроме этого, в 2016 году он допустил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам организации, перед которыми образовалась задолженность более 8 млн рублей.

В настоящее время следователями СКР принимаются меры к возмещению подозреваемым причиненного материального ущерба государству и работникам предприятия. По уголовному делу проводится ряд следственных действий, бухгалтерские и налоговые экспертизы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 29.06.17

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