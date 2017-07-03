В Ханты-Мансийске Байкер протаранил внедорожник

Вчера днем, 2 июля в Ханты-Мансийске произошла дорожная авария с участием мотоциклиста. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, ДТП случилось на улице Мира напротив дома №13.

Установлено, что водитель 2000 года рождения, управляя мотоциклом Kawasaki, столкнулся с автомобиль Honda, за рулем которого был водитель 1974 года рождения. Полицейские выяснили, что водитель машины остановился в крайнем левом ряду, чтобы повернуть налево, и пропускал встречный транспорт в этот момент в заднюю часть автомобиля врезался байкер. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.

Всего за пятницу минувшие выходные на территории Югры зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 30.06.17

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