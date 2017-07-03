В Югре директор компании ответит за уклонение от уплаты 26 млн рублей налогов

В Югре директор ООО «Компания «ВМТ» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, расследование уголовного дела в отношении главы организации завершено. Женщину обвиняют уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая, в нарушение требований действующего законодательства, не перечислила в бюджет Российской Федерации более 26 млн рублей налогов за 2011 – 2013 годы. В ходе следствия на имущество обвиняемой наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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