В Сургуте автоледи устроила серьезное ДТП

Вчера утром, 3 июля, в Сургуте по вине автоледи случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 7:45 на регулируемом перекрестке улиц Сосновая и п.ПСО-34.

Полицейские установили, что водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Getz, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Subaru Impreza, который двигался со встречного направления прямо, и допустила с ним столкновение. За рулем Subaru был мужчина 1981 года рождения. От столкновения Subaru выехал на газон, ударился о стойку пешеходного светофора, а затем налетел на металлическое ограждение. В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также 24-летний пассажир Subaru получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили различные травмы.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 03.07.17

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