Вторник, 4 июля 2017, 13:17 мск

российское информационное агентство 18+

Югра

,

В Сургуте автоледи устроила серьезное ДТП

В Сургуте автоледи устроила серьезное ДТП
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Вчера утром, 3 июля, в Сургуте по вине автоледи случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 7:45 на регулируемом перекрестке улиц Сосновая и п.ПСО-34.

Новый День: В Сургуте автоледи устроила серьезное ДТП

Полицейские установили, что водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Getz, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Subaru Impreza, который двигался со встречного направления прямо, и допустила с ним столкновение. За рулем Subaru был мужчина 1981 года рождения. От столкновения Subaru выехал на газон, ударился о стойку пешеходного светофора, а затем налетел на металлическое ограждение. В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также 24-летний пассажир Subaru получили телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили различные травмы.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 03.07.17

В Югре коррупционер из Ростехнадзора получил 7 лет «строгача» за взятку. / В Югре директор компании ответит за уклонение от уплаты 26 млн рублей налогов. / Учредитель УК Пыть-Яха ответит в суде за дачу взяток.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Югра, все новости

В Сургуте братья-наркоторговцы получили 20 лет «строгача» на двоих

В Югре коррупционер из Ростехнадзора получил 7 лет «строгача» за взятку

В Югре директор компании ответит за уклонение от уплаты 26 млн рублей налогов

Учредитель УК Пыть-Яха ответит в суде за дачу взяток
Все новости