В Нефтеюганске учредителя управляющей компании обвинили в хищении 5 млн рублей

В Нефтеюганске перед судом предстанет руководитель предприятия за хищение у граждан почти 5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, гендиректора ОАО «Жилищно-эксплуатационный участок № 7» обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствием установило, что с сентября 2013 года по июнь 2016 года гендиректор коммерческой организации, злоупотребляя доверием собственников капитальных жилых домов, издала приказ, которым незаконно увеличила размер платы за содержание и ремонт жилья. В результате ее незаконных действий собственникам и нанимателям жилых помещений шестидесяти двух многоквартирных домов причинен ущерб на сумму почти 5 млн рублей.

В целях возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 04.07.17

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