В Югре с трассы в кювет вылетел внедорожник. Пострадали трое

Ранним утром 4 июля с трассы в Нижневартовском районе вылетел автомобиль. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 5:00 на 121 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск». Установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, не справился с управлением (возможно, уснул), допустил его занос на проезжей части с последующим опрокидыванием в придорожный кювет.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира, мужчины 21 и 36 лет, получили телесные повреждения.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 04.07.17

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