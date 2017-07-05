Суд обязал Минтранс выделить деньги на ремонт моста в Югре

Нефтеюганская межрайонная прокуратура завершила проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения казённым учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал». Как сообщили в пресс-лужбе прокуратуры ХМАО-Югры, установлено, что на автомобильной дороге, находящейся в оперативном управлении данного учреждения, расположен мост через реку Большой Салым.

Мостовой переход находится в аварийном состоянии и представляет реальную угрозу для движения автомобильного транспорта, ограждающие устройства установлены с нарушением требований нормативов и имеют многочисленные повреждения. Аварийное состояние моста явилось одной из причин ДТП и гибели людей в октябре 2015 года.

На территории автономного округа лицом, ответственным за ремонт и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений на них, является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал». Функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета для ремонта мостов возложено на Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ.

Однако казённое учреждение не исполняет обязанности по содержанию моста надлежащим образом, а финансирование из федерального бюджета по его ремонту не осуществляется. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском и потребовал обязать Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ обеспечить финансирование работ по реконструкции моста за счёт средств федерального бюджета, а казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» организовать выполнение работ по реконструкции моста.

Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга, оставленным без изменения Свердловским областным судом, иск прокурора удовлетворён в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Иван Гридин

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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