На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Hyundai

Вчера вечером в Нефтеюганском районе произошла дорожная авария, в которой пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, дорожно-транспортное происшествие случилось в 19:00 на 596 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Установлено, что водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 211340, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением водителя 1950 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили различные травмы.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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