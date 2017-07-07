В Сургуте закрыли дело об избиении фельдшера скорой

В Сургуте завершено расследование уголовного дела об избиении фельдшера скорой медицинской помощи, которое произошло в феврале 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. Дело было возбуждено по статье «побои, совершенные из хулиганских побуждений» (ст.116 УК РФ).

Следствие установило, что бригада скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров, в ночь на 13 февраля 2017 года прибыла в одну из квартир дома на улице 30 лет Победы по вызову для оказания помощи женщине. Затем в квартиру вошел находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, который стал снимать происходившее на камеру мобильного телефона. После замечания фельдшера мужчина ударил ее кулаком по лицу, а затем по затылку.

На завершающей стадии следствия от подозреваемого поступило ходатайство о прекращении в отношении него уголовного преследования по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ, согласно которой суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В ходе рассмотрения ходатайства установлено, что подозреваемый не судим, в ходе следствия принес извинения потерпевшей, таким образом загладил причиненный преступлением вред. Потерпевшая приняла извинения и не возражала против прекращения в отношении подозреваемого уголовного преследования.

Учитывая данные обстоятельства следователь ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мировым судьей ходатайство следователя было удовлетворено.

Сургут, Иван Гридин

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