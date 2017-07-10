В Югре водитель насмерть сбил пешехода

В ночь на 10 июля в Советском районе Югры случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Как ссобщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 00:20 на 31 километре автодороги «Зеленоборск – Коммунистический».

Установлено, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Kia Spectra, двигаясь от Зеленоборска в сторону Коммунистического, совершил наезд на пешехода 1994 года рождения, который шел с компанией приятелей по проезжей части в попутном направлении движения. Виновник доставил пострадавшего и его знакомых до медучреждения, после чего скрылся.

Медики констатировали смерть мужчины. В настоящее время следствием ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч.3 ст.264 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.07.17

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