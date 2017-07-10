На нефтепроводе в Югре погиб монтажник

В Кондинском районе Югры проводится проверка по факту смерти рабочего. Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления, сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы 8 июля.

Установлено, что при разгрузке оборудования на нефтепроводе «Шайм – Конда» на монтажника упал груз. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за грубых нарушений техники безопасности – в момент разгрузки рабочий находился в непосредственной близости от разгружаемого оборудования.

В настоящее время следователи СКР проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности рабочих при проведении работ на данном объекте. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.07.17

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