В Ханты-Мансийске пьяный лихач снес дорожное ограждение и столб

В ночь на 11 июля в Ханты-Мансийске по вине пьяного лихача случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, сообщение о том, что по городу на машине катается пьяный мужчина, поступило в правоохранительные органы около 01:00.

Разыскиваемый автомобиль Toyota Camry полицейские обнаружили на улице Мира. Водитель не отреагировал на требования госавтоинспекторов остановиться и попытался скрыться. Началось преследование. В районе дома №20 на улице Мира нарушитель не справился с управлением, допустил наезд на ограждение и фонарный столб, из-за чего автомобиль получил значительные повреждения и встал на крышу. Водитель не пострадал.

Госавтоинспекторы установили, что за рулем машины находился неработающий 32-летний житель Ханты-Мансийска. Экспертиза показала, что в его крови содержалось 1,3 промилле алкоголя. Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Он также будет лишен водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, выяснилось, что автомобиль не принадлежит задержанному водителю: ключи от транспортного средства на ответственное хранение ему передал друг на время своего отсутствия. Наблюдатели также отмечают, что с большой вероятностью ему придется оплатить ремонт поврежденного в ходе ДТП городского имущества.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.07.17

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