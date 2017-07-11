На трассе под Сургутом самосвал оторвал кабину бензовозу

Вчера днем, на трассе в Сургутском районе Югры столкнулись китайский самосвал и бензовоз. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по автономному округу, авария произошла около 12:00 на 54 км автодороги «Нефтеюганск – Сургут».

Установлено, что водитель 1958 года рождения, управляя бензовозом на базе седельного тягача Renault Premium 420, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и допустил столкновение с самосвалом транспортным средством Shaanxi, за рулем которого был водитель 1960 года рождения. Удар самосвала пришелся в боковую часть тягача и был такой силы, что у Renault оторвало водительскую кабину.

В результате ДТП виновник аварии получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили различные травмы.

Сургут, Иван Гридин

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