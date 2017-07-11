Врач нижневартовской больницы ответит за взяточничество

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта Нижневартовской районной больницы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, его подозревают в получении взяток за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый за взятки от граждан незаконно выдавал им заключения медицинского осмотра без его фактического прохождения. Сумма взяток, установленная следствием к настоящему времени, составила 27 тысяч рублей за выдачу трех медицинских заключений.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 11.07.17

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