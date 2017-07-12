На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в ДТП с большегрузом погиб человек

Вчера днем в Нефтеюганском районе Югры легковушку занесло под большегруз. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 16:00 на 596 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».
Установлено, что водитель 1967 года рождения управляя автомобилем Vortex Tingo, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с груженым полуприцепом HARTUNG, который буксировал седельный тягач MAN, под управлением водителя 1962 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.
Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 2 получили травмы различной степени тяжести.
Нефтеюганск, Иван Гридин
Нефтеюганск. Другие новости 11.07.17
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