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Югра

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в ДТП с большегрузом погиб человек

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» в ДТП с большегрузом погиб человек
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Вчера днем в Нефтеюганском районе Югры легковушку занесло под большегруз. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 16:00 на 596 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Новый День: На трассе ''Тюмень – Ханты-Мансийск'' в ДТП с большегрузом погиб человек

Установлено, что водитель 1967 года рождения управляя автомобилем Vortex Tingo, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с груженым полуприцепом HARTUNG, который буксировал седельный тягач MAN, под управлением водителя 1962 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Новый День: На трассе ''Тюмень – Ханты-Мансийск'' в ДТП с большегрузом погиб человек

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли и 2 получили травмы различной степени тяжести.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 11.07.17

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