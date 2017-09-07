Топ-менеджер «Газпромнефть – Хантос» попался на махинации в 23 млн рублей

Стали известные новые подробности расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями, в результате которых ООО «Газпромнефть – Хантос» причинен особо крупный ущерб на сумму более 23 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Тюменской области и УМВД России по автономному округу.

По версии следствия, в 2015 году «Газпромнефть – Хантос» в рамках компенсационных работ выделило деньги на воспроизводство водных биологических ресурсов – выпуск молоди сибирского осетра в реки Обь-Иртышского бассейна. По версии следствия, при заключении договора руководство предприятия было введено в заблуждение, а деньги были похищены.

В настоящее время заместителю генерального директора предприятия предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.3 ст.33 – ч.4 ст.159 УК РФ). На основании решения суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, к хищению причастны сотрудник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Нижнеобского ТУ Федерального агентства по рыболовству, индивидуальный предприниматель, который должен был поставить молодь осетра, а также еще двое лиц. Всем им так же предъявлены обвинения. В качестве меры пресечения в отношении трех обвиняемых суд избрал домашний арест, еще один – находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств преступления, в том числе всех лиц, причастных к хищению денег. Руководство ООО «Газпромнефть – Хантос» оказывает следствию всестороннее содействие в расследовании данного преступления.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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