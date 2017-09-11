Теперь югорчане смогут платить за электричество без комиссий

8 сентября, в Югорске открылся новый Центр обслуживания клиентов (ЦОК) АО «ЮТЭК». Его основная функция – работа в режиме «единого окна» с предприятиями и жителями города. Теперь платить за электроэнергию станет ещё удобней – быстро и без комиссий (только безналичный расчёт). Здесь же потребители АО «ЮТЭК» смогут получить подробные консультации по начислениям, оформить документы электроснабжения и оставить заявку на проведение контрольных проверок.

В торжественном мероприятии приняли участие генеральный директор АО «ЮТЭК» Борис Берлин и его первый заместитель Светлана Цускман, директор Советского филиала АО «ЮРЭСК» Александр Шаталин, директор ОАО «ЮТЭК-Югорск» Виктор Казаков, начальник управления реализации услуг АО «ЮРЭСК» Олег Печеневский, главный эксперт отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса Мария Муковнина, представители общественности, СМИ и многочисленные клиенты компании.

Борис Берлин в ходе открытия отметил, одна из ключевых задач компании – это повышение клиентоориентированности. «Открытие нового Центра позволит в разы повысить качество обслуживания населения. Для нас важно, чтобы клиенты компании могли получить всю необходимую информацию в области электроснабжения быстро, квалифицированно и в одном месте. Сегодняшнее событие – перспективное направление не только в развитии города, но и энергетики в целом», – резюмировал генеральный директор компании.

В торжественной обстановке Борис Берлин совместно со Светланой Цускман разрезали символическую ленту, оформленную в корпоративном стиле компании, тем самым официально открыв Центр обслуживания клиентов в городе Югорске.

Также в рамках открытия Центра обслуживания клиентов наградили самых добросовестных потребителей электроэнергии среди физических и юридических лиц по итогам 2016 года. На сегодняшний день АО «ЮТЭК» обслуживает в Югорске порядка 15 тысяч абонентов, и только единицы из них оплачивают электроэнергию вовремя и в полном объёме. Премия ЮТЭК «Лучший плательщик за электроэнергию – 2016» признана мотивировать жителей оплачивать счета своевременно, ведь это гарантия надёжного и качественного электроснабжения.

Самыми добросовестными плательщиками среди жителей Югорска стали Игнатьева Светлана Геннадьевна, Чиянова Зинаида Григорьевна и Напольских Николай Александрович. В торжественной обстановке Борис Берлин вручил победителям Премии сертификаты, дающие право на использование 3000 киловатт в течение 2018 года. Среди юридических лиц лучшими плательщиками стали предприятие по изготовлению хлебобулочных изделий ООО «Реванш», Управляющая компания «Меркурий» и Ремонтно-производственная фирма «Витязь». Представителям этих компаний получили от компании дипломы и статуэтки «Образцовый киловатт». Также был выявлен многоквартирный дом с наилучшей платёжной дисциплиной – он находится по адресу улица Газовиков, 2. Представителю управляющей компании, обслуживающая данный дом, Валерию Поджилкову вручили диплом «Образцовый дом» и почётную табличку, которая в дальнейшем украсит фасад здания.

Генеральный директор поблагодарил всех добросовестных потребителей электроэнергии за ответственное отношение к выполнению обязательств перед АО «ЮТЭК». После официальных мероприятий всех участников праздника пригласили на экскурсию в новый Центр обслуживания клиентов. Для первых посетителей Центра предусмотрен приятный бонус – светодиодная энергосберегающая лампа в подарок.

Адрес нового Центра обслуживания клиентов АО «ЮТЭК» в Югорске: ул. Гастелло, 20, 2 этаж.

Режим работы: понедельник с 9:00 до 18:00, вторник-суббота с 9:00 до 17:00, воскресенье – выходной день. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Югорск, служба информации

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