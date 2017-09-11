В Сургутском районе в ДТП с легковушкой и самосвалом погибли трое

Днем 9 сентября в Сургутском районе случилось серьезное ДТП, в котором погибли люди. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 10:00 на 45 км автодороги «Подъезд к городу Когалым».
Установлено, что мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком MAN, за рулем которого был водитель 1989 года рождения.
В результате ДТП водитель легковушки и 2 пассажира (женщина 1989 года рождения, и ребенок 2013 года рождения от полученных травм скончались на месте. Еще один ребенок (девочка 2012 года рождения) с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение.
Всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли, в том числе 1 несовершеннолетний и 36 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 5 – несовершеннолетних.
Сургут, Иван Гридин
Сургут. Другие новости 11.09.17
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