Следователи выясняют обстоятельства смерти двух сургутян

Сотрудники следственного отдела по Сургуту выясняются обстоятельства смерти мужчины и женщины. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, вечером 11 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в садово-огородническом товариществе «Крылья Сургута» произошел пожар в одном из дачных домов. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух человек.

Силовикам удалось установить личности покойных. Ими оказались мужчина 1957 года рождения и женщина 1952 года рождения. Они являлись сожителями и проживали в указанном доме. По факту обнаружения тел организована процессуальная проверка. Для установления причины смерти пары назначена судебно-медицинская экспертиза. Дознаватели противопожарной службы Управления МЧС России по ХМАО-Югре устанавливают причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по автономному округу, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:39. Пожар удалось локализовать в 20:01, ликвидировать – в 20:55. К тушению пожара от подразделений МЧС, привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 12.09.17

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