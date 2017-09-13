В Пойковском «десятка» столкнулась на встречке с «Уралом»

Вчера днем, 12 сентября, в Нефтеюганском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 11:50 в поселке Пойковский.

Установлено, что водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21101, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Урал-583102», за рулем которого был мужчина 1960 года рождения. В результате ДТП водитель «десятки» получил травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 5 ДТП, в которых 5 человек получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Югра. Другие новости 12.09.17

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