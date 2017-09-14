В Сургуте арестовали грабителя магазина, пырнувшего ножом преследователя

Сургутские силовики задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, который ранил ножом мужчину, пытавшегося его задержать. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, нападение произошло 6 сентября. Молодой человек 1996 года рождения, вооружившись ножом, зашел в один из салонов сотовой связи Сургута, где схватил одну из посетительниц и, приставив к ней нож, потребовал от продавца передать ему деньги из кассы.

В этот момент другая посетительница выбежала из магазина и рассказала прохожим о происходящем. Когда обвиняемый выбежал на улицу, два мужчины, а также продавец, стали его преследовать. Одному из них удалось догнать злоумышленника. Тот несколько раз ударил ножом своего преследователя. Пострадавший был доставлен в больницу, а обвиняемый скрылся с места преступления, уронив по дороге почти все украденные деньги.

Позже злоумышленник был задержан. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия» (ч.2 ст.162 УК РФ). Злоумышленнику было предъявлено обвинение. По ходатайству следователя и решению суда он заключен под стражу. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства преступления, ведут сбор и закрепление доказательств. За совершение вооруженного ограбления молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавший мужчина продолжает проходить лечение в больнице, его состояние медики оценивают как стабильное.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 13.09.17

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