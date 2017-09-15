В ДТП на трассе под Сургутом погибли два человека

Сегодня на трассе в Сургутском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, еще трое получили ранения. По предварительным данным, авария произошла около 11:00 на 17 км автодороги «Сургут – Нижневартовск».

В пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, здесь столкнулись ВАЗ 2107 и Range Rover. В результате ДТП погибли 2 человека, еще трое получили травмы. Сотрудники полиции работают на месте происшествия.

Отметим, что за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения. Так, в 07:30 на 12 км автодороги «Ефремовское месторождение – причал реки «Большой Юган» в Сургутском районе мужчина 1976 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗель», не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, за рулем которого был водитель 1964 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 18-летний пассажир «ГАЗели».

Сургут, Иван Гридин

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