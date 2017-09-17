В Югре задерживаются 14 пассажирских поездов из-за ремонтных работ

В Ханты-Мансийском автономном округе задерживаются 14 пассажирских поездов из-за проведения «технологических работ» на станции Островной в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

По информации железнодорожников, задерживаются поезда, направляющиеся в Новый Уренгой и Нижневартовск и из них. Период задержки в пути следования составляет от двух до шести часов.

Отстают от графика движения следующие поезда: №110 Москва – Новый Уренгой, №380 Оренбург – Новый Уренгой, №148 Нижневартовск – Адлер, №346 Адлер – Нижневартовск, №126 Новосибирск – Новый Уренгой, № 359 Нижневартовск – Уфа, №377 Новый Уренгой – Казань, №341 Нижневартовск – Екатеринбург, № 378 Казань – Новый Уренгой, №105 Нижневартовск – Волгоград, №106 Волгоград – Нижневартовск, №309 Новый Уренгой – Екатеринбург, №109 Новый Уренгой – Москва, №378 Казань – Новый Уренгой. В поездах находится около 6 тысяч пассажиров, уточнили в СвЖД.

Ханты-Мансийск, служба информации РИА «Новый День»

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.09.17

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