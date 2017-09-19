В Нижневартовске молодой водитель насмерть сбил пешехода

Вчера вечером, 18 сентября, в Нижневартовске по вине неопытного водителя погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, трагедия произошла около 20:00. Установлено, что водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину 1963 года рождения.

В результате происшествия пешеход получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП. Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 6 человек получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 18.09.17

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