В Югре суд вынес приговор браконьеру из Омской области

В Нижневартовском районе осужден житель Омской области за незаконный вылов рыбы ценных пород. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, дело рассматривал мировой суд Нижневартовского судебного района. Мужчина признан виновным в незаконном вылове водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и незаконной добыче рыбы с применением моторной лодки на миграционном пути к месту нереста (ч.1 ст.258.1, п.п.«б,в» ч.1 ст.256 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в июле 2017 года подсудимый, используя моторную лодку, прибыл на участок реки Вах, где установил сеть. Впоследствии с ее помощью он незаконно добыл 6 особей сибирского осетра (занесен в Красную книгу), а также 10 стерлядей и 3 язей. Своими действиями он причинил ущерб природным ресурсам на сумму свыше 60 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 15%. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора к подсудимому о взыскании причиненного ущерба окружающей среде на сумму свыше 60 тыс. рублей.

Нижневартовск, Иван Гридин

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