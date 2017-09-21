В Нижневартовском районе Nissan вылетел в кювет

Вчера вечером, 20 сентября, в Нижневартовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 21:20 на 150 км автодороги «Нижневартовск – Радужный».

Установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Laurel, при разъезде со встречным автомобилем допустил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир (мужчина1987 года рождения) получил травмы, а автомобиль серьезные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 20.09.17

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