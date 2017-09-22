В Югре стартовала спартакиада энергетиков (ФОТО)

В столице Ханты-Мансийского автономного округа накануне, 21 сентября, состоялась церемония открытия второй спартакиады среди предприятий энергетической отрасли. Торжественное мероприятие прошло в Центре развития теннисного спорта. В этом году в соревнованиях примут участие порядка 400 энергетиков из 16 организаций Югры.

По информации пресс-службы компании ЮТЭК, спортсмены поборются за звание лучших в шести дисциплинах: волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, гиревом спорте, плавании и шахматах. Напомним, в прошлом году общекомандное первенство завоевала команда АО «ЮРЭСК». Таким образом, эстафета проведения ежегодной спартакиады перешла в город Ханты-Мансийск.

Торжественно приветствовал участников спортивного праздника главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Дмитрий Кузьменко. В ходе открытия он пожелал всем спортсменам и судьям честной и бескомпромиссной игры, поблагодарил руководителей энергетических компаний за весомый вклад в развитие массового спорта в регионе.

«Спартакиада энергетиков проходит на территории округа уже во второй раз, поэтому по праву можно считать данное мероприятие традиционным. Приятно, что наблюдается положительная динамика роста числа участников. Это значит, на предприятиях уделяется должное внимание пропаганде здорового образа жизни и физической культуры», – отметил Дмитрий Кузьменко.

Также старт состязаний прокомментировали заместитель главы города Ханты-Мансийска Ирина Черкунова, генеральный директор АО «ЮРЭСК» Михаил Козлов, генеральный директор ОАО «ЮТЭК-РС» Дмитрий Медведев. Затем главный судья Дмитрий Ярошенко торжественно поднял флаг спартакиады, тем самым официально открыв соревнования.

В первый день соревнований 21 сентября на волейбольной площадке состоялась встреча сборных команд АО «ЮТЭК» (Ханты-Мансийск) и ОАО «ЮТЭК – Нижневартовский район». В результате поединка волейболисты из столицы Югры одержали победу, обыграв соперников в двух таймах. Затем сборная АО «ЮТЭК» встретилась с одной из сильнейших команд спартакиады – ОАО «ЮТЭК-РС». На площадке развернулась настоящая баталия. По итогам двух партий преимущество оказалось на стороне спортсменов из ЮТЭК-РС. Отметим, что сборная ЮТЭК по волейболу состоит практически из одних девушек, но, несмотря на это, команда показала характер, боролась до конца, не желая отдавать победу более сильному сопернику.

В этот же день спортивная борьба развернулась и на футбольной площадке. Футболисты команды АО «ЮТЭК» сыграли со сборной из Нягани. Результат встречи – 4:0 в пользу команды ОАО «ЮТЭК-Нягань» К сожалению, ЮТЭКу не удалось занять лидерскую позицию в этом виде спорта в первый соревновательный день. Однако спортсмены не унывают, напротив – готовы продемонстрировать волю к победе и свое спортивное мастерство в полной мере.

Также на стартовом отрезке соревнований выявляли лучших в гиревом спорте и настольном теннисе. В частности, состоялся групповой раунд настольного тенниса. Спортсмен из АО «ЮТЭК» Михаил Соломин занял 6 место в турнирной таблице. Сегодня состоится второй групповой этап. А состязания по гиревому спорту уже завершились. Атлет АО «ЮТЭК» Павел Стратнев занял 14 позицию в итоговом протоколе, толкнув две гири весом 24 кг 12 раз. Фаворитом состязаний стал Антон Неонов – он поднял гири 50 раз подряд.

Сегодня спортсмены спартакиады продолжат соревноваться в волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, а также поборются за звание лучших в плавании и шахматах. Второй день спартакиады обещает быть жарким и насыщенным. Команда ЮТЭК благодарит болельщиков, которые горячо поддерживают спортсменов, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника.

Подведение итогов, награждение победителей и призёров второй спартакиады энергетиков состоится завтра 23 сентября.

Подробности можно узнать на сайте компании и в группах в соцсетях:

www.yutec-hm.ru – сайт компании ЮТЭК

www.vk.com/yutec – «ВКонтакте»

www.facebook.com/yutecugra – Facebook

www.ok.ru/yutec – «Одноклассники»

www.instagram.com/yutec_ugra – Instagram

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 21.09.17

В Сургуте возбудили дело из-за нападения собаки на 2-летнего ребенка. / В Нижневартовском районе Nissan вылетел в кювет. / Минприроды дало прогноз потребления ископаемого топлива. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»