Судебный пристав из Нижневартовска получил 6 лет «строгача»

Апелляционная инстанция суда Югры округа оставила без изменения приговор в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Новруза Абушова. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, он был осужден Нижневартовским городским судом по обвинению в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290, ч.1 ст.285 УК РФ) к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что Абушов, занимая должность судебного пристава-исполнителя в Нижневартовске, в 2015 году, располагая сведениями о том, что в отношении одной из местных жительниц возбуждено исполнительное производство, за взятку в виде сотового телефона сообщил женщине об установлении местонахождения автомашины, посоветовав незамедлительно скрыть ее от судебных приставов во избежание изъятия.

Кроме того, для предотвращения пресечения сотрудниками полиции незаконной перевозки принадлежащего одному из предприятий города имущества – экскаватора, на который должно было быть обращено принудительное исполнение судебного акта, лично сопроводил его перемещение из Нижневартовска в Мегион. За указанные действия злоумышленник получил от руководителя предприятия взятку в размере 200 тыс. рублей.

Абушов и его защитник обжаловали приговор в вышестоящий суд, утверждая, что вина осужденного не доказана. Судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, согласившись с доводами представителя прокуратуры округа, признала приговор законным и обоснованным, а принесенные жалобы оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 22.09.17

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