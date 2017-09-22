Пятница, 22 сентября 2017, 16:00 мск

российское информационное агентство 18+

Югра

В Югре дело о преднамеренном банкротстве застройщика

В Югре дело о преднамеренном банкротстве застройщика

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Югре возбудили уголовное дело по статье «преднамеренное банкротство» (ст.196 УК РФ). Данное преступление выявили сотрудники УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в 2016 году по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности строительно-монтажного предприятия, сотрудники налоговых органов вынесли решение о привлечении организации к ответственности за неуплату налогов.

По версии следствия, двое руководителей предприятия, действуя совместно и согласовано, заключили с аффилированными контрагентами ряд сделок, не имеющих экономического смысла, на заведомо невыгодных для себя условиях, которые привели к тому, что предприятие полностью утратило возможность удовлетворять требования кредитора – налогового органа. Данные действия следствие квалифицировало как преднамеренное банкротство. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного бюджету государства, превысила 196 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, причин и условий, способствовавших его совершению. В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к возмещению материального ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации.

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

Ханты-Мансийск. Другие новости 22.09.17

Судебный пристав из Нижневартовска получил 6 лет «строгача». / В Югре стартовала спартакиада энергетиков (ФОТО). / В Сургуте возбудили дело из-за нападения собаки на 2-летнего ребенка.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Югра, все новости

Судебный пристав из Нижневартовска получил 6 лет «строгача»

В Югре стартовала спартакиада энергетиков (ФОТО)

В Сургуте возбудили дело из-за нападения собаки на 2-летнего ребенка

В Нижневартовском районе Nissan вылетел в кювет
Все новости