В лобовом ДТП в Сургуте погибла автоледи

В субботу вечером, 23 сентября, в Сургутском районе случилось ДТП, в котором один человек погиб, еще два человека получили травмы. Авария произошла около 21:00 на 22 км автодороги «Восточная объездная Сургута», сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.

Установлено, что женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21124, неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Honda Crosstour, за рулем которого был мужчина 1985 года рождения.

В результате ДТП водитель иномарки и 37-летний пассажир «двенашки» получили ранения, автоледи от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП.

За прошедшие выходные на территории Югры зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 22.09.17

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