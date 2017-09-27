В Сургуте упавший телевизор убил девочку

В Сургуте следователями СКР устанавливаются обстоятельства смерти 4-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, трагедия произошла вечером 26 сентября в одной из квартир по улице Быстринская.

Установлено, что ребенок потянул на себя дверцы тумбы, которая обрушилась. В результате стоявший на тумбе телевизор упал на девочку. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 25.09.17

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