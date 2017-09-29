В Нефтеюганском районе МАЗ столкнулся с двумя легковушками

Вечером 28 сентября в Нефтеюганском районе случилось дорожно-транспортное происшествие в котором пострадали два человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 18:40 на 843 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Установлено, что водитель (1967 года рождения), управляя седельным тягачом МАЗ с полуприцепом, двигался со стороны Тюмени в направлении Ханты-Мансийска. В процессе движения у грузовика лопнуло левое переднее колесо, и автомобиль потянуло на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилями Chevrolet, за рулем которого был мужчина 1986 года рождения и автомобилем Toyota, которой управлял водителя 1956 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель Chevrolet и его пассажиры (мужчины 1990 и 1984 годов рождения).

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 28.09.17

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