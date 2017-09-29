В ДТП на улице Нижневартовска погибла молодая автоледи

В ночь на 29 сентября в Нижневартовске случилось ДТП, в котором один человек погиб, еще двое получили ранения. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла в 01:46 на улице Индустриальная.

Виновницей аварии, вероятно, стала девушка 1998 года рождения. Она ехала за рулем Toyota Chaser со стороны улицы 22 П в направлении улицы Авиаторов. По версии полиции, автомобиль занесло, он врезался в столб, а затем протаранил автобусную остановку.

«Водитель не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, не справилась с управлением и допустила занос задней части автомобиля с последующим наездом на препятствие в виде опоры освещения и остановки общественного транспорта», – говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте, ее пассажиры – девушки 18 и 19 лет – получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 29.09.17

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