В Нягани глава компании задолжал работникам миллионы

В Нагани следователи возбудили в отношении гендиректора АО «СибЭкоТех» уголовное дело по статье «невыплата зарплаты» (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Основанием для возбуждения дела стало обращение работников предприятия. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, по версии следствия, подозреваемый более двух месяцев не выплачивал зарплату 42 работникам предприятия. В итоге общая сумма задолженности составила почти 6 млн рублей.

Следователи выяснили, что при этом на банковских счетах организации имелись средства, но директор предприятия направлял их на другие цели. Теперь главе компании грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Нягань, Иван Гридин

Нягань. Другие новости 29.09.17

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