В Югре школьница накормила одноклассников транквилизаторами

В Советском районе Югры проводится проверка по факту отравления школьников таблетками. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение о ЧП поступило сотрудникам Югорского межрайонного следственного отдела 30 сентября.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, дети были госпитализированы в поселке Пионерский. На больничных койках оказались двое несовершеннолетних, 2005 и 2004 годов рождения, с диагнозом отравление феназепамом.

По данному факту следователи СКР организовали проверку. По предварительным данным, 12-летняя девочка нашла дома таблетки «Феназепам». Она принесла их в школу, где употребила сама и передала одноклассникам под видом витаминов. В итоге, транквилизаторы употребили 9 школьников, двое из них госпитализированы, остальные дети после осмотра врачами были отпущены домой под наблюдение родителей.

В ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пионерский, Иван Гридин

Пионерский. Другие новости 01.10.17

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